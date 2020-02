Il est poursuivi pour faits de mœurs. La défense parle plutôt de "potacheries".

Un ancien entraîneur de foot qui a été à la tête de plusieurs équipes de jeunes de la région a comparu ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de mœurs. On lui reproche des attentats à la pudeur commis sur quelques-uns de ces gamins qui jouaient alors en préminimes, entre 2011 et 2013, à Ciney et Jambes, notamment. "Oui, je reconnais des chat-bite", a expliqué le prévenu. Comprenez par là des petites tapes au niveau des parties intimes. "C’était un jeu stupide."

Mais les faits ne s’arrêtent pas là. Dans le vestiaire, il arrivait que le coach fasse tomber la serviette que certains joueurs portaient autour de leur taille. Pour lui, arracher ces serviettes n’avait rien de sexuel. "Moi-même j’ai été complexé quand j’étais jeune et je ne voulais pas qu’ils reproduisent la même chose que moi." Il arrivait également que le coach se retrouve en voiture avec certains de ses joueurs, voire même au cinéma. Lorsqu’ils étaient turbulents, il faisait des "biloutes", ce qui consistait à pincer le sexe de l’enfant. "Tout cela les mettait très mal à l’aise", a fait remarquer le président.

Parmi les jeunes joueurs, l’un a été particulièrement marqué par ce qu’il a vécu. Tant par la serviette qu’on lui enlevait devant ses équipiers que par les "biloutes". A une reprise, son coach a même glissé sa main sous ses sous-vêtements pour qu’il arrête de toucher à des instruments de sa voiture. "Il n’est pas parti en voyage rhétos à cause de ça car il ne voulait pas dormir dans un dortoir avec d’autres garçons. Il ne sait plus prendre un enfant dans ses bras, il a arrêté les sports collectifs et a eu des soucis avec sa petite amie", a indiqué son avocate. Pour la maman de la victime, les faits sont aussi difficiles à digérer. "Quand il a arrêté le foot, je lui ai dit que c’était un fainéant et quand il rentrait sans avoir pris sa douche, je lui disais qu’il était dégoûtant. Je l’enfonçais, sans savoir."

"Des potacheries"

L’avocat du prévenu, Me Leboutte, estime que tous les faits à l’exception de la main sous le slip sont plutôt des potacheries que des actes qui avaient pour but d’assouvir des pulsions. Et de citer les joueurs concernés par ces petits jeux. "Ils disent tous qu’il n’y avait aucun problème de comportement avec leur coach. Le contexte général n’était pas traumatisant. Ils le disent eux-mêmes", estime Me Leboutte qui demande la requalification en outrages publics aux mœurs. Quant à la main sous le pantalon, il s’agit selon lui d’un moyen "scandaleux" de calmer un jeune. "Pour moi, tout ça était banal. Je n’ai jamais pensé à l’impact que ça pouvait avoir", a terminé le prévenu. Le parquet de Namur a requis deux ans de prison. Jugement le 18 mars.