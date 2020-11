Covid oblige, ce vendredi 4 décembre (20h30), c'est en captation live gratuite que l'on pourra écouter le guitariste Jacques Stotzem, en direct de la salle Tambour du Delta. Un artiste qui flirte avec le blues, le folk, le jazz, le rock ou encore avec des sonorités qui invitent aux voyages. Le programme du concert mélange à la fois ses compositions et ses arrangements « Classic Rock ». Le lien pour suivre cette captation se trouvera sur la page Facebook et le site Internet du Delta.

« Acoustic Guitar Music »

Avec plus d'une centaine de concerts par année, le Verviétois est devenu un invité régulier des plus importants festivals de guitare européens et ses tournées le mènent jusqu'au Japon, en Chine, à Taiwan ou en Corée du sud. Ses deux albums Catch The Spirit (reprises de Jimi Hendrix, U2, Rolling Stones) sont respectivement restés 41 et 23 semaines dans les pop charts belges. En 2017, avec la sortie de The Way To Go, Jacques Stotzem fait un retour à la composition de ballades mélodiques et lyriques.

Un artiste dont le prochain concert dans la salle Tambour du Delta est déjà programmé le vendredi 3 décembre 2021.