Un corps sans vie a été découvert mercredi soir dans les bois près du port de plaisance de Waulsort (Hastière), indique vendredi le parquet de Namur

Le corps se trouvait dans un état de décomposition très avancé. "L’identité de la victime n’est pas connue, même si plusieurs pistes sont envisagées, et un examen médico-légal doit être réalisé avec l’appui du DVI pour en savoir plus", précise le substitut Seminara. La cause du décès n’est pas encore déterminée.