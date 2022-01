Un corps sans vie a été retrouvé dimanche matin dans la Semois à Vresse-sur-Semois, indique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.

Les plongeurs de la zone Dinaphi et la police ont procédé à l’opération de récupération du corps. Selon nos confrères de Sudpresse, il s’agirait du corps de Christiane Corbiau, une octogénaire (87 ans) de Bouillon portée disparue depuis le 3 janvier 2022, date à laquelle elle a quitté son domicile pour la dernière fois. Les causes de la mort ne sont pas encore connues mais une chute fatale dans la Semois est l'hypothèse la plus probable.