La soirée organisée dans le cadre du grand feu de Verlée, en mars 2016, a laissé des traces dans le chef d’un des fêtards. Ce jeune homme a été victime d’un violent coup de poing au visage et a perdu deux dents, deux incisives. Il a déposé plainte auprès de la police. "Mon client se rendait au bar, il y avait un peu de monde. Il a malencontreusement bousculé l’un des prévenus dont la réaction a été immédiate. Il y a suffisamment d’éléments dans ce dossier et de témoignages neutres", indique la partie civile qui réclame 2.000€ provisionnels. Le principal suspect conteste les faits. "Il y a eu une bousculade mais je n’ai frappé personne", indique-t-il. La défense précise que si des coups ont été portés, rien ne permet d’affirmer que son client a bien porté un coup qui a cassé deux dents à la victime. "Il existe un doute. On n’est pas certain qu’il est l’auteur de ce coup qui a occasionné la perte de deux dents dans le chef de la victime."

Un ami de la victime qui est intervenu a, lui, reçu une gifle de la part d’un ami du premier agresseur présumé. Un fait reconnu par l’intéressé.

Quelques mois plus tard, la principale victime et son agresseur présumé se sont retrouvés par hasard à une soirée, à Schaltin. Ce dernier a menacé l’autre de lui "en remettre quatre", suite à la plainte déposée. Un fait considéré comme du harcèlement de la part du parquet de Namur. Ce que conteste une nouvelle fois le prévenu. "Il n’y a aucun témoin de cette scène", poursuit la défense. Des peines de travail ont été requises. Jugement le 7 juillet.