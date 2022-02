C’est un couple à trois que formait ce Rochefortois né en 1985 avec sa compagne et l’alcool. La consommation était récurrente. Ce qui donnait régulièrement lieu à des scènes de violence, verbales et physiques, en 2017 et 2018. "Il y avait beaucoup de discussions, de disputes, de jalousie et de réactions non mesurées de ma part", a reconnu le prévenu.

Une scène, qui remonte au 19 juillet 2017, a retenu l’attention du président du tribunal. "Le fils de 13 ans de madame a été blessé à la main car il a voulu la défendre. Il a quitté la maison car sa mère ne savait plus bouger. Quand la police est arrivée, vous étiez complètement ivre. Elle a subi 30jours d’incapacité", a-t-il rappelé. Une autre scène de coups a été mise en avant. Elle a eu lieu alors que le couple était en vacances, à Ténérife. "Les interventions policières étaient parfois compliquées. Fou de rage, il a une fois poursuivi les policiers qui ont dû se réfugier dans leur véhicule. Il frappait sur le pare-brise", a ajouté le ministère public.

Dans son réquisitoire, celui-ci a regretté que la justice a été incapable de mettre fin à cette escalade de violence. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Seize mois avec sursis probatoire ont été requis. "Il y a d’abord eu une comparution dans le bureau d’un magistrat. Ensuite, une mise à l’instruction avec une libération sous conditions. Mais il y a eu de nouveaux faits. On a ensuite essayé une médiation élargie, en vain. Il a fait 15 jours de détention préventive avant d’être à nouveau libéré sous conditions. Mais le rapport de l’assistant de justice ne lui est pas favorable."

La défense a demandé une peine de probation autonome, estimant que la compagne du prévenu mettait aussi de l’huile sur le feu. "C’était une dynamique de couple." Jugement le 9 mars.