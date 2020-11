Il y a une dizaine de jours, nous vous évoquions une nouvelle action de soutien menée par la Ville et l’Agence de Développement local de Ciney vis-à-vis de ses commerçants à l'approche des fêtes de fin d'année.

Cette action est désormais plus claire et se présente sous forme d'un défi lancé aux Cinaciens. Le but recherché : que ses habitants réalisent 100 % de leurs emplettes de Noël chez leurs commerçants cinaciens afin de placer sous tous les sapins de la Capitale du Condroz, uniquement des paquets cadeaux labellisés « Ciney ».

Pour mener à bien ce défi, les commerçants et les Cinaciens vont prochainement recevoir en toutes-boîtes des planches d’autocollants qui font référence à Ciney. Ceux-ci seront à apposer sur chaque paquet cadeau. « Pour le « fun », pour la symbolique », précise la Ville. « Les fêtes de fin d’années représentent une partie importante du chiffre d’affaires des commerçants. En se prêtant au jeu, les Cinaciens aideront les commerçants à réussir cette période très importante pour leur trésorerie, en ces temps de crise. »