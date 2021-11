Un vieux trafic de stupéfiants a été examiné, ce mercredi matin, par le tribunal de Dinant. Les faits remontent à 2014 et 2015. En 2016, le dossier était bouclé. Mais il a fallu trois ans pour réaliser deux devoirs d’enquête supplémentaires. Nous sommes en 2021. De simples déclarations de culpabilités sont demandées (et un acquittement). On demande aussi au président de ne pas prononcer de confiscation par équivalent. Tous ont retrouvé le droit chemin. "C’est toujours difficile de devoir requérir dans un dossier aussi vieux, poussiéreux et mal monté. Mais il faut une vérité judiciaire", a indiqué la substitue Vincianne Samain.

Un homme né en 1959 est soupçonné d’être le chef du trafic. Dans son véhicule, on y a retrouvé 2kg142 de cannabis et 44g de cocaïne. Des perquisitions ont été menées chez lui et chez son fils. Toutes deux son positives. Le paternel fournissait son fils et quatre autres personnes qui revendaient.

On lui reproche également, ainsi qu’à sa compagne, d’avoir blanchi de l’argent issu du trafic en effectuant des dépôts sur leurs comptes bancaires. "Selon moi, on ne peut retenir que le blanchiment de 11.080€ sur le compte de sa compagne car on ne peut blanchir sur son propre compte", a précisé le parquet de Namur. Vu l’ancienneté des faits, des peines moins lourdes que prévu sont requises : 1 an contre le paternel, 15 mois contre un des revendeurs qui a déjà de lourdes condamnations à son actif et 6 mois contre les trois autres. Trois mois sont requis contre sa compagne poursuivie pour blanchiment et pour qui l’acquittement a été demandé.