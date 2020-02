Un entrepreneur cinacien a vécu une bien mauvaise soirée le 31 janvier 2017 en rentrant à son domicile. Interpellé par trois personnes, l'homme a ensuite été séquestré dans un véhicule. Il s'est retrouvé dans la région de Marche où il a reçu des coups et a été menacé.

L'un des trois prévenus avait réalisé des travaux en sous-traitance avec son père pour le compte de cet entrepreneur. « On a fait deux façades isolantes. Il a été payé par les clients, mais ne nous a jamais payés », explique Anil. On parle d'une somme de 40.000€. « Sans cet argent, on a eu des soucis avec nos fournisseurs. » Le jeune homme voulait donc récupérer cette importante somme d'argent. Pour cela, il a demandé à un amis, Onur, de le conduire. Prenant au passage un ami, Emilien, rencontré par hasard le soir des faits à Marche. « On savait où cette personne habitait grâce à certains des ouvriers qui ont voulu eux aussi être payés pour des travaux effectués une semaine plus tôt. Sur place, je lui ai demandé de monter dans la voiture pour discuter. Ce qu'il a fait sans résister et sans qu'on lui mette de pression. Mais quand il m'a dit qu'il ne pouvait pas me payer tout de suite, j'ai perdu le contrôle », poursuit Anil.

Prisonnier dans le véhicule, l'entrepreneur s'est retrouvé à Marche-en-Famenne où il recevra quelques gifles au visage et sera menacé à l'aide d'un pistolet factice. Son téléphone sera quant à lui jeté (tardivement) pour éviter d'être localisé. « Heureusement, son épouse a pu assister à la scène et a relevé le début de la plaque d'immatriculation. Sachant qu'il avait un système de géolocalisation sur son GSM, elle s'est rendue à la police. Elle est allée avec des agents sur le lieu de la dernière localisation du GSM. A ce moment, ils ont croisé le véhicule des suspects qui tentaient de retrouver ce téléphone », a indiqué le parquet de Namur. Pour la défense, un rappel à l'ordre est nécessaire tout en tenant compte du contexte. « Ils n'ont pas dépouillé un inconnu. Ils ont voulu discuter avec quelqu'un qui a mis une société en péril. »

Trente mois ont été requis à leur encontre. Jugement le 3 mars.