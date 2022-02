Lorsqu’il a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant en janvier dernier, cet individu né en 1981 se doutait que son casier judiciaire, déjà volumineux (sept pages) le serait encore plus ce 23 février. Avec les 22 mois de prison qu’il vient de prendre, son fond de peine, initialement prévu pour 2029, passe à 2031.

Il devait répondre de plusieurs faits commis il y a quelques années. À commencer par des vols commis à Hastière, à l’automne 2016. Un homme pour qui il a travaillé lui devait de l’argent. Il n’en a jamais vu la couleur. Il s’est fait justice lui-même. "Pendant deux mois, j’ai coupé, débité et rangé du bois pour lui. Il est parti en Ukraine sans me payer. Il était impossible à joindre. J’ai vendu ce bois", expliquait-il. Même procédé avec sa voiture et son taille-haie. Il lui a aussi volé un sèche-linge et une machine à laver. Il s’était aussi illustré en prenant la caisse d’une station-service et de la bière, en 2019, de à Vresse-sur-Semois. Car il s’était mis à consommer de l’héroïne.

Avant de goûter à cette crasse, l’homme était un "antidrogue." En janvier 2016, il a passé un dealer dinantais à tabac. "Il avait proposé de la drogue dure à un jeune avec qui je vivais", expliquait le prévenu qui était aussi poursuivi pour avoir brisé la rotule d’un autre homme et avoir outragé un policier, en 2017. Son avocate plaidait l’absorption de peine, sur base d’anciens jugements, estimant que "ça n’avait aucun sens d’ajouter quelque chose à la montagne d’années de prison" qu’il avait déjà à purger. Une plaidoirie que le président du tribunal n’a pas suivie.