Les inscriptions au gallo-stage de la Toussaint sont lancées à Malagne ! on thème : la magie de Samhain. "Ayant traversé les brumes du temps, des esprits errent encore dans la villa de Malagne. Viens percer leurs secrets lors de la fête de Samhain. Sortilèges, magie, recettes, grand feu et balade contée aux rencontres inattendues… ponctueront cette célébration de la nouvelle année celtique."

Les stage est destiné aux enfants de 4 à 12 ans et coûte 60 euros par enfant. Des animations sont prévues de 9h à 16h. Une garderie est assurée de 8h à 9h et de 16h à 17h. Une balade contée se déroulera le vendredi après-midiRenseignements et inscriptions : https://www.malagne.be/gallo-stage-de-la-toussaint/