Le 19 septembre aura lieu l’inauguration de nouveaux aménagements pour rhinolophes dans la réserve naturelle Natagora de Behotte. Il y a 3 ans déjà, une poignée de volontaires de Plecotus, le pôle chauves-souris de Natagora, rêvaient tout haut la création d’un gîte pour les chauves-souris dans la plaine de Behotte. Le projet s’appuyait sur 2 éléments : le constat de précarité d’un gîte de reproduction des deux espèces de rhinolophes près de Rochefort et la présence de ces deux espèces en chasse dans le beau bocage de la plaine de Behotte.

Au départ d’une ruine d’un ancien bâtiment agricole, un petit bâtiment de trois mètres sur six a été reconstruit pour en faire un gîte 3 étoiles à chauves-souris : un petit comble isolé pour garder la chaleur, un grand comble avec sous-toiture à l’ancienne, une cave semi-enterrée fraiche et humide, des entrées spéciales anti-prédateurs, tout y est pour accueillir les rhinolophes, de précieuses et rarissimes chauves-souris. Avant même la fin des travaux, un rhinolophe a d’ailleurs déjà été vu se reposant dans le bâtiment !

En plus de la structure d’accueil, des bandes boisées qui améliorent la connexion du bocage de la plaine, des mares, des jolies bandes fleuries et des fruitiers hautes-tiges ont été mis en place par le projet européen LIFE Prairies bocagères.