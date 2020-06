Un braquage a été commis ce dimanche vers 12h00 au Night & Day de Rochefort, rapporte ce lundi la zone de police Lesse et Lhomme. « Ceci a nécessité le déploiement d'un dispositif policier important, en collaboration avec des zones voisines et la police fédérale. Il s'agissait, entre autres, de vérifier des itinéraires de fuite de l'auteur. Grâce à différentes informations recueillies sur place, un suspect a été interpellé peu après par une des équipes de notre zone et a été déféré au Parquet de Namur", précise encore la zone de police.