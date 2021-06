Le gérant d’une station-service de Dinant a été tabassé, le 23 avril 2018, par deux individus. Lorsque les policiers sont arrivés, il avait la bouche en sang et un œil tuméfié. Les examens ont aussi mis en avant deux fractures au visage. Il a souffert d’une incapacité de travail de plus de quatre mois. Les deux agresseurs et une jeune femme ont comparu ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant, poursuivis pour vol avec violence. Ils avaient déjà comparu en janvier dernier mais leur procès a repris "ab initio". L’incapacité de travail de la victime nécessitait un siège à trois juges. "Je travaillais là-bas en noir", explique la prévenue. "Cela faisait quelques jours que le gérant me faisait des avances. Il me disait que depuis qu’il était en Belgique, il n’avait plus vu de femme. Ce soir-là, il m’a demandé de ranger la réserve et de remplir le frigo. Quand je me suis retournée, j’ai vu qu’il se touchait devant moi. J’ai contacté mon compagnon qui travaillait également. Il est venu après son boulot", a-t-elle expliqué.

Il était aux environs de 00h00 lorsque ce dernier s’est rendu sur place. Accompagné d’un ami à qui il avait déjà fait part de son intention d’aller, à tout le moins, discuter avec ce gérant. Mais la situation sur place a rapidement dégénéré. "La victime dit qu’ils se sont jetés sur lui sans dire un seul mot", commente le parquet de Namur qui requiert cinq ans avec sursis. Avant de prendre la fuite, l’un des deux agresseurs s’est emparé de la sacoche de la victime qui contenait 3.500€.

Le parquet de Namur estime qu’il s’agit d’un vol avec violence prémédité. La veille des faits, les deux agresseurs se sont échangé des messages. L’un d’eux disait que "tout était prêt pour passer à l’action." D’autres messages laissent à penser que l’employée leur communiquait des infos sur la somme d’argent présente. "On ne va pas aller chercher les problèmes pour quelques euros", est-il écrit dans un message.

Malgré ces éléments, les deux individus maintiennent que leur intention, ce soir-là, n’était pas de voler. Jugement le 8 septembre.