Ce jeune homme originaire d'Yvoir qui a comparu ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant n'en est pas à son premier fait de violence. Après une peine des peines de 30 et 12 mois de prison prononcées à son encontre en 2017 et 2018, c'est une peine de deux ans avec sursis probatoire que l'homme risque aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'à requis le parquet de Namur à son encontre.

Le 9 mars 2018, il a frappé une de ses connaissances. « Deux jours avant les faits, des gens que je connaissais lui avaient volé de l'argent. Je me suis arrangé pour qu'ils lui rendent. Ce jour-là, alors que j'étais intervenu en sa faveur, il m'a réclamé cet argent. Je me suis énervé et j'ai voulu partir. Il a alors dégainé un sabre. Je lui ai mis deux coups de poing en état de légitime défense », a expliqué l'individu.

Personne d'autre que lui n'évoque cependant l'usage de ce sabre. Pas même un témoin des faits. « Quant à la légitime défense, il faut qu'elle soit proportionnée. Vous n'avez pas été blessé. La victime est, elle, bien amochée », a fait remarquer le président au prévenu.

Ce dernier dit avoir quitté sa commune d'Yvoir depuis les faits. Désormais, il travaille, a le permis de conduire et ne boit plus. Son avocate a plaidé un sursis probatoire. Une ultime chance que le tribunal devrait lui accorder.