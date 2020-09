Le 30 octobre 2020, date du début des vacances d’automne, le tout nouvel hôtel Mercure Han-sur-Lesse ouvre ses portes à deux pas du Domaine des Grottes de Han.

Il dispose de 117 chambres décorées dans un style typiquement ardennais. De retour à l’hôtel après une journée pleine d’activités, vous pourrez dîner au nouveau restaurant Merlesse du chef étoilé Benoît Dewitte et son frère Bernard. "On y retrouve une sélection de mes expériences internationales. Les clients peuvent s’attendre à une expérience gastronomique abordable dans une atmosphère détendue".

La carte reprend des plats internationaux, mais l’accent est mis sur les produits locaux et naturels. "J’utilise notamment des bières et des fromages régionaux, ce sera par conséquent une carte étendue mais avec un clin d’œil aux Ardennes".

Les promoteurs du projet louent le caractère chaleureux et douillet des lieux. Un QR-code personnalisé vous permettra de vous connecter à votre téléviseur et de diffuser en continu vos contenus préférés depuis votre smartphone. L’hôtel dispose également d’une piscine intérieure, d’une terrasse ensoleillée et d’un bar branché.

En mai dernier, Accor, le premier groupe hôtelier mondial, a signé l’accord de franchise pour l’arrivée du nouvel hôtel Mercure à Han-sur-Lesse en coopération avec son partenaire de franchise Industrie Hôtelière à travers sa filiale Bricks&Leisure. "L’ouverture d’un nouvel hôtel Mercure fait partie de notre stratégie de croissance dans le segment du milieu de gamme au Benelux. Avec l’arrivée du Mercure à Han-sur-Lesse, nous pouvons accueillir dans la région aussi bien des clients d’affaires que des touristes", déclarait Cristina De Oliveira-Frewen, vice-présidente de la franchise Accorhotels Belgique. "Nous recherchons toujours des régions où la demande d’hébergement est élevée pour nos projets de construction. Avec ce nouvel hôtel Mercure 4 étoiles à Han-Sur-Lesse, nous pouvons répondre à cette demande et permettre aux clients de profiter de toute la commodité et du confort de cette belle région", déclarait pour sa part Thomas Lecluse, Managing Partner chez Bricks&Leisure.

JVE