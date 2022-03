Le prévenu brillait par son absence, ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant. Mais même s’il avait été présent, le parquet de Namur n’avait pas d’autre alternative à une peine de prison ferme à requérir. Depuis 2020, ce jeune né en 1997 s’illustre en commettant des vols à répétition dans la commune de Dinant. "Il ne vit que de ça."

Le 10 décembre 2020, il a tenté de voler des bonbonnes de gaz dans une station-service de Dinant. Le propriétaire a été prévenu d’une intrusion. "Il s’est rendu sur place et a pris le suspect et son véhicule en photo", indique le parquet de Namur. Culotté, le jeune homme est retourné sur place le soir même pour voler quatre bonbonnes de gaz. Il a été vu par des voisins. Opération qu’il a reproduite le lendemain matin.

Ce Dinantais a commis d’autres vols : de la monnaie dans une voiture, une carte bancaire avec laquelle il a effectué un retrait de 84€ dans une autre et un colis, dans une boîte aux lettres. "Il arrachait l’étiquette dans la salle d’attente du CPAS où il avait rendez-vous." Plus récemment, il s’est illustré par trois vols à l’étalage dans un commerce de la région. "Et d’autres dossiers qui datent de début 2022 sont au stade de l’information judiciaire." 22 mois de prison sont demandés. Jugement le 26 avril.