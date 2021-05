Ça manquait à Beauraing : un magasin dédié à la consommation locale et bio. À partir du mercredi 19 mai, ce vide sera comblé ! La Coopérative du Comptoir Paysan ouvre en effet les portes du magasin qu’elle a mis sur pied en plein centre-ville.

Cela fait quelques temps maintenant que les passants sont informés de l’arrivée prochaine d’un magasin de produits locaux et bio au numéro 82 de la rue de Bouillon. Les habitués des tournées des producteurs locaux sont enchantés de pouvoir bientôt trouver les produits bio de la région dans un seul et même endroit. Les personnes qui souhaitent mieux consommer et mieux manger, mais dont ce n’est pas encore ancré dans les habitudes, vont pouvoir passer à la pratique plus facilement. Dans le prolongement du magasin se trouvent une cuisine professionnelle et un atelier boulangerie. En plus d’être utile au magasin, la cuisine accueillera divers projets de formations et de rencontres entre producteurs et consommateurs. L’atelier boulangerie, créé par La Calestienne et tenu par Xavier Lietar, permettra au magasin d’être fourni en pains artisanaux bio. S’il était jusqu’ici relativement difficile de se fournir en pain au levain dans les environs de Beauraing, ce ne sera plus le cas à partir du 19 mai !

Parmi ses fondateurs, la coopérative du Comptoir Paysan compte sept producteurs locaux, comme Philippe Lambert et son épouse Florence Hautot, qui ont commencé il y a quelques années à produire des légumes, dans leur ferme originellement laitière à Mesnil-Saint-Blaise. Ou bien encore la famille Henin, qui produit du beurre et du fromage à Pondrôme grâce à sa ferme laitière. Serge Peereboom est pour sa part paysan maraîcher à la ferme agroécologique expérimentale de Wellin, dans laquelle il cultive des légumes.

La société coopérative Comptoir Paysan a ainsi été créée par ce groupe de producteurs, main dans la main avec son partenaire La Calestienne. C’est finalement elle qui a rendu possible la création du magasin en obtenant le subside délivré suite à l’appelà projets Soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie. L’ASBL Les Savoirs au Quotidien représentera également un partenaire important de la coopérative lorsqu’il s’agira, d’ici peu, d’œuvrer au partage de savoirs et de savoir-faire par des formations et des échanges entre producteurs et consommateurs.

Le magasin ouvrira ses portes pour la première fois le mercredi 19 mai après-midi. Jusqu’au samedi, il sera animé autant que possible grâce à la présence des producteurs fondateurs de la coopérative. Au programme : présentation des produits et explications quant à leur production, petit marché de plants à repiquer, dégustations,… Le magasin sera ouvert le mercredi et jeudi de 12 h à 18 h, le vendredi de 12 h à 19 h et le samedi de 9h à 18 h.

JVE