Chaque année, le centre des métiers d'art « La Spirale » de Natoye (Hamois) organise un marché artisanal de Noël. Trente éditions ont déjà vu le jour mais la 31e n'aura pas lieu, crise sanitaire oblige. Qu'à cela ne tienne ! « La Spirale » est en train de mettre sur son pied son marché de Noël, en ligne. « Nous mettons tout en œuvre pour proposer un marché de Noël via une plateforme d'achat via internet. A ce stade, 31 artisans d'art ont déjà répondu présents », explique l'association. Parmi les produits proposés, on retrouve des sculptures, de la céramique, de la ferronnerie, des bijoux, des figurines, des reliures papier et bien d'autres encore.