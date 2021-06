Le motard a été pris en charge sur place avant d’être héliporté vers un hôpital liégeois. Le conducteur de la voiture est quand à lui indemne.

Un accident impliquant une voiture et une moto a fait un blessé grave, vendredi vers 12h00 sur la N911 entre Gozin et Focant (Beauraing), indiquent les pompiers de la zone Dinaphi. Une ambulance, un SMUR et un hélicoptère de Bra-sur-Lienne se sont rendus sur place.