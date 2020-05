De "vives tensions" entre le collège et les commerçants sont évoquées.

Un nouveau collectif de commerçants dinantais vient de voir le jour. Celui- ci a été créé courant du mois d'avril par Mike Londot ( CapSun ), Pascal Mahaux (Atelier O Chocolat), Thibaux Gaillard ( Coin des Gourmets ) et Adrien Nicolas ( bière La Croisette de Dinant).

Les membres expliquent : " Nous comptons actuellement plus de 100 membres dans le groupe privé destiné aux commerçants et indépendants de la commune de Dinant. "Nous avons créé ce collectif suite aux vives tensions rencontrées entre les commerçants Dinantais et le collège communal. Nous estimons que la ville n'écoute plus ses commerçants et ne travaille plus avec eux! Nous souhaitons qu'elle ne travaille pas pour Nous mais avec Nous . Une fracture entre les commerçants Dinantais et le pouvoir communal est en train de se créer et celle-ci est encore accentuée suite à la crise du Covid-19."

Ce collectif est apolitique et a pour but de communiquer plus rapidement et de manière efficace entre les commerçants, la ville, l'ADL et le Syndicat d'Initiative. " Nous souhaitons redynamiser la ville de Dinant avec une politique commune et solidaire, créer des événements importants pour toute la ville. Actuellement certains quartiers se sentent délaissés et n’accueillent quasiment aucun événement. C'est pour cela que nous souhaitons les organiser à plus grande échelle et dans tous les quartiers en même temps. Pour ce faire nous pouvons compter sur l'appuis de tous les commerçants ainsi que d'un photographe, un cameraman, un graphiste ainsi que d'un avocat. Ceux-ci sont tous des professionnels actif dans la ville de Dinant. Nous allons créer une ASBL afin de donner un statut officiel à notre collectif."

Une première action de ce groupe a été faite dans l'anonymat le plus complet. " Nous avons poussé l'ADL à revoir sa position concernant la fête des mères du 10 mai prochain qui était au départ uniquement destinée aux fleuristes Dinantais. Grâce à notre collaboration avec l'ADL nous avons pu étendre ce système de livraisons bénévoles à tous les commerçants Dinantais. Notre collectif à permis de réunir 18 bénévoles sur le total des 26 présents. Une deuxième action est la diffusion d'une vidéo de promotion du commerce local Dinantais en cette période de confinement. Et la création d'une page Facebook pour ceux-ci qui portera le nom de Dinant shopping&services.

Nous souhaitons également réagir aux actions d'aides prises par les pouvoirs locaux concernant les commerces Dinantais. Nous déplorons malheureusement que, une fois de plus, aucun commerçant n'a été contacté afin de trouver des solutions ou proposer des alternatives aux aides en tous genres. Cette décision de bon cadeaux a été prise par le collège communal sans aucune prise de contact avec les commerçants et sans même leur demander leurs avis."

Le comité donne son avis sur différentes initiatives.

"Le ticket cado" "C'est une très bonne idée pour les commerces tels que vêtements, bijouteries, solariums, chocolatiers,... Par contre ce système de "bon cado" est malheureusement très peu efficace pour les commerçants Horeca. Secteur dont on ne sait pas encore la date de déconfinement. Nous souhaiterions que la ville trouve un autre moyen pour soutenir ce secteur particulier et essentielle à l'activité économique de la ville de Dinant."

"Le ticket parking" "Nous tenons a souligner que les commerçants Dinantais devront, pour ce faire, vendre des tickets de stationnement gratuit pour une durée de 7 jours. Le prix demandé sera de 0 à 5 €. Le commerçant devra donc réussir a vendre à ses clients des places de parking gratuit. Si celui-ci n'en vend aucune ou les donne gratuitement à ses clients, l'aide de la ville se chiffrera donc à 0 €... Cette décision est, de plus, en contradiction avec les raisons de l'instauration du parking payant à Dinant. Celui-ci, aux dires des politiques, est payant pour éviter les voitures ventouses dans le centre ville de Dinant. Avec ce système de 7 jours de parking, il risque d'y avoir à nouveau des voitures ventouses pour une durée de 7 jours renouvelables. Ce qui impactera certains commerces. Pour résumer nous vendrons des places de parking qui pourraient impacter de manière négative nos commerces à cause de la présence de voitures ventouses... Le système de parking payant actuel est un frein au développement de tous les commerces du centre-ville. En effet, nous remarquons que dans beaucoup de villes de France, ce système est complètement abandonné car les clients fuient les centre-villes pour les zonings où le parking est gratuit. Pourquoi pas un système de zones rouge, orange et verte? Zone rouge pour la rue grande et rue Sax avec gratuité de 30 min et redevance en cas de non paiement de 20 €. Zone orange pour les parkings et certaines autres rues importantes, 2h de parking gratuit et 10 € de redevance. Zone verte entièrement gratuite. Nous sommes reconnaissant que via l'opération "un ticket avec mon commerçant", la ville de Dinant admette qu'il faut du parking gratuit pour dynamiser le centre-ville."

"Autorisera l'exploitation toute l'année des terrasses aux établissements Horeca" Les commerçants Horeca estiment cela logique étant donné qu'ils payent une taxe annuelle ainsi qu'une location du mobilier pour une année complète également. L'année passée plusieurs commerçants ont effectué la demande auprès de la ville pour mettre des terrasses en hiver (par beau temps). Celles-ci on été refusées par la ville prétextant un refus de le SPW. Notre question est la suivante : C'est la ville de Dinant ou le SPW qui décide? Nous avons l’impression que la ville se réfugie derrière le SPW pour ne pas assumer ses propres décisions... souvent contradictoires."

"Est en négociation avec le SPW afin d'obtenir l'annulation du paiement de la concession de la croisette" "Si le SPW refuse, les commerçants devront donc, malgré tout, payer la taxe annuelle et donc la ville n'annulera pas celle-ci. Donc encore une fois pas d'aide de la ville. Ceci représente entre 1000 et 2000 € par an selon la taille de la terrasse sur le domaine public."

"Soutient des démarches du syndicat d'initiative pour obtenir le report du prêt mobilier terrasses" "Donc si le report est refusé, les commerçants devront payer le mobilier qu'ils n'auront pas eu la chance d'exploiter. Cette location de mobilier se situe entre 4000 et 8000 € par an pour certains commerçants! Nous remarquons donc que ces "aides" sont souvent au conditionnel et qu'en cas de réponse négative des banques ou de la SPW, la Ville de Dinant fera bel et bien payer tous ces frais aux commerçants."

"