© Infrabel



Infrabel indique : " Ce nouveau couloir sous voies sera positionné sous 2 des 3 voies de la ligne de chemin de fer 154 (NamurDinant) en gare d’Yvoir. Il doit être mis en service début novembre et permettra aux usagers de passer d’un quai à l’autre en toute sécurité. Sa mise en place durera tout le week-end. Dans un premier temps, il s’agira de « couper » une portion des voies, de terrasser l'espace qui se trouve en-dessous (soit 700m³) avant d'y pousser le couloir en béton à l'aide de puissants vérins. Les techniciens devront ensuite remblayer et compacter terres et ballast au-dessus de cette structure, avant de reposer et de reconnecter les rails. Cette opération est réalisée en un seul weekend afin de minimiser l’impact sur les clients. L’ouvrage en béton a été préfabriqué sur place au cours des mois de mai et juin. Il mesure 18m de longueur, 3m de largeur et pèse 200 tonnes. Il est doté d’éclairage. Pour être positionné à son emplacement définitif, il devra être poussé sur une distance d’une vingtaine de mètres. Pour des raisons de sécurité, l’accès aux quais sera impossible ce week-end, ainsi que les deux weekends suivants consacrés à des aménagements complémentaires à la phase de poussée (notamment la pose des escaliers). En conséquence, la gare ne sera pas desservie du vendredi soir « dernier train » au lundi matin « premier train ». Des alternatives, sous la forme de navettes de bus entre Dinant et Godinne sont organisées par la SNCB. Des nuisances sonores, liées notamment au charroi, sont à prévoir pour les riverains."