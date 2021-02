Le CPAS de Ciney et la Ville de Ciney, via la Maison citoyenne, lancent un nouveau service « Senior contact » au travers d’une ligne téléphonique d’écoute et d’entraide, accessible aux seniors. « Les personnes âgées de 75 ans et plus seront contactées par une équipe de travailleurs sociaux. Les aînés pourront soit recevoir des conseils, une aide dans leurs démarches ou tout simplement une écoute », indique la Ville de Ciney.

Ce service a pour objectif de contrer l’isolement et la solitude des personnes âgées. Lors du premier confinement lié au Covid-19, la Ville de Ciney et son CPAS avaient déjà mis en place un service d’appel téléphonique similaire pour venir en aide aux aînés de la commune. « Cette expérience a permis de se rendre compte de la solitude et de l’isolement qui touchent de nombreux concitoyens. »

Contact : du lundi au vendredi de 9h à 16h dès le lundi 8 février 2021 au numéro suivant : 0499/88 47 17 (seniorcontact@ciney.be).