Il était en chantier depuis plusieurs mois. Les Cinaciens pourront désormais retrouver toutes les informations liées à leur commune sur un tout nouveau site internet. L’ancien site était devenu illisible et obsolète, tant au niveau du graphisme qu’au niveau de son fonctionnement. La nouvelle version donne un solide coup de neuf au site communal. Le changement ne s’est pas seulement opéré au niveau du graphisme. L’arborescence a aussi été complètement revue pour permettre aux citoyens de trouver rapidement l’information recherchée.C’est avec iMio, intercommunale de Mutualisation en matière informatique et organisationnelle, que la Ville de Ciney et son service « Communication » ont collaboré pour lancer ce nouvel outil. Il s’agit là de l’aboutissement d’un long travail d’actualisation et d’une nouvelle hiérarchisation des informations.

La ville indique : "Outre un graphisme plus actuel et une consultation plus intuitive, le nouveau site présente de nombreux avantages : un annuaire de tous les acteurs communaux et para-communaux, un agenda et un design réactif qui ajuste l’affichage d’une page web à la taille de l’écran utilisé (Smartphone, tablette, PC). Il sera également possible d’y suivre en direct les séances du Conseil Communal (en visio ou en présentiel), ou tout simplement de les revoir. Autre nouveauté : les habitants, commerçants, indépendants, associations, clubs de sport,… auront aussi la possibilité de se créer un compte citoyen pour s’inscrire eux-mêmes dans l’annuaire. De plus, un guichet en ligne permettra aux citoyens de recevoir leurs documents sans devoir forcément se rendre à l’administration communale."

Les couleurs prédominantes du nouveau site internet communal sont le bleu et le blanc, faisant directement référence au logo de la Ville de Ciney. L’idée est de renforcer encore l’identité communale et de donner un look épuré au site web. "Le but de ce nouvel outil d’informations à destination des citoyens est de le rendre plus facile d’utilisation et plus intuitif. C’est pourquoi la recherche a été réfléchie d’après une dynamique citoyenne. L’interface est plus épurée, l’information mieux répartie par thèmes, catégories et acteurs. L’usager pourra retrouver l’information qu’il cherche en seulement quelques clics. Le nouveau site internet communal propose plusieurs niveaux de navigation. À côté des traditionnels onglets « Vie communale », « Vivre à Ciney », « Loisirs » et « Economie », les plus pressés trouveront rapidement ce qu’ils recherchent grâce aux onglets « Je suis » et « Je trouve » qui permettent d’accéder à l’information recherchée plus directement en ciblant son profil (nouvel arrivant, jeune, parent,…) ou en ciblant sa recherche (actualités, agenda, annuaire,…). Au niveau du contenu, il est, par exemple, possible de retrouver dans les « Services communaux », tout ce qui compose l’administration communale et les services rendus aux citoyens. Toujours dans ce même objectif, des icônes de raccourci, à retrouver sur la page d’accueil, permettent d’avoir un accès rapide aux réseaux sociaux (Facebook et Instagram) de la Ville de Ciney."

Dorénavant, les citoyens cinaciens pourront aussi obtenir leurs documents (acte de mariage, composition de ménage, extrait de casier judiciaire, ...etc) en ligne via une nouvelle plateforme incluse sur le site internet de la commune de Ciney : l’e-Guichet. Il sera possible d’y accéder en se connectant via un lecteur de carte d’identité et/ou l’application « It’s me » et de payer en ligne les documents souhaités.

Pour découvrir le site, rendez-vous sur www.ciney.be