L'échevin du Marché couvert regrette la manière de faire de Gaia : "Un pavé de plus dans la mare" Dinant - Ciney S.M © D.R.

Contacté ce lundi après avoir pris connaissance du rapport de Gaia, l’échevin du Marché couvert de Ciney Gaëtan Gérard s’est premièrement dit interloqué par la manière de faire de l’association. "On est dans une procédure cavalière. Des associations se sont déjà présentées lors d’un marché couvert et on a pu dialoguer avec si des constatations étaient faites. Ici, ils ne nous ont même pas envoyé leur rapport…" , indique l'échevin qui répond aux remarques formulées par Gaia.