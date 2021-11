Record battu, jeudi à Taviet: on a roulé à 6 km/h entre Sorinnes et le pont sur la Charlemagne, en raison de travaux sur celui-ci.

Il y a huit mois qu’un chantier a été ouvert sur le pont surplombant la route Charlemagne, à hauteur de Taviet. Il est question de consolider les fondations du pont et de réparer la route Dinant-Celles, en surface. Huit mois que la circulation y est réglée en alternance par un feu tricolore. Et il y a maintenant plusieurs semaines que ce chantier du SPW est à l’arrêt. La circulation y bouchonne à longueur de journée. Selon les déclarations d’un directeur du SPW, le chantier a révélé des surprises (qu’il ne précise pas) et d’autres chantiers plus importants ont été prioritaires.

Jusqu'au printemps, au moins

Allez dire cela, sans rire, aux automobilistes qui doivent emprunter cette route tous les jours en fin de journée. Mercredi, vers 17h, une file s’étirait sur 2km, entre ledit pont et le village de Sorinnes. Une attente de 20 minutes, à rouler à pas d’homme, le feu ne libérant les véhicules qu’à coups de cinq. La situation est compliquée par les véhicules débouchant de la bretelle de la route Charlemagne, ou via celle-ci, de l’autoroute E411. Sans compter encore le passage prioritaire des ambulances vers ou venant du CHU de Dinant. Cette situation se déroule à deux pas du nouveau poste de la police de la route d’Achêne. Faudra-t-il un accident pour que l’endroit soit libéré?

Les automobilistes venant de Dinant gagneraient pas mal de temps et vivraient moins sur leurs nerfs en empruntant le Froidvau et la route Charlemagne. Ils éviteraient ainsi les travaux, avec un détour de moins de vingt minutes!

À quand la fin du chantier? "Pas avant le bon temps", dit-on en haut lieu.