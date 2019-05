C'est une grande première à Dinant. La Confrérie des Mougneux d'Coûtches et les Géants de Dinant organiseront un concours de manger de couques le 30 juin prochain, sur la Place St-Nicolas, à l'occasion de la Braderie. L'objectif sera de manger le plus de couques (2 X 2cm) possible en 20 minutes pour être proclamé Roi de la Couque. Le vainqueur remportera une couque, un diplôme et se verra par ailleurs proposer une intronisation au sein de la Confrérie. « Ce n'est pas un concours où l'objectif est de s’empiffrer comme aux Etats-Unis. On le fait dans un but de promotion du produit. On veut inciter les gens qui vont être spectateurs à le goûter. Cela fera par la même occasion la promotion de notre Confrérie et de la Ville », explique le grand maître couquier Benjamin Briot. Une dizaine de places sont ouvertes.

Inscriptions : confreriemougneuxdcoutches@gmail.com.