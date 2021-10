La Ville de Ciney a décidé de lancer un projet de « Repair Café ». En mai dernier, elle lançait un appel pour trouver des « pros » de la réparation. Le projet est sur les rails. Le principe : apportez un objet défectueux et un bénévole tentera de le réparer. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la démarche « Ciney Commune Zéro Déchet », mais également dans le cadre du PCS-Plan de Cohésion Sociale.

Les Repair Cafés sont des ateliers organisés pour apprendre à réparer ensemble ces objets défectueux du quotidien qui ne fonctionnent plus, au lieu de s’en débarrasser. C’est aussi l’occasion de faire des rencontres, et de partager des savoirs et des expériences. Le tout premier Repair Café de Ciney aura lieu ce samedi 9 octobre 2021 de 10h00 à 13h00 à la Maison citoyenne (rue Charles Capelle, 19). D’autres dates sont d’ores et déjà prévues pour la fin de l’année : le samedi 13 novembre et le samedi 11 décembre, soit chaque 2ème samedi du mois.

Lors de ce premier Repair Café, différents ateliers seront organisés : électromécanique, couture, informatique, électricité, restauration de meuble,...

La Ville de Ciney et la Maison citoyenne recherchent encore des bénévoles pour d’autres ateliers plus spécifiques : soudure, travail du bois, écrivain public,… Vous souhaitez faire partie de l’équipe des réparateurs ? Il est encore temps de rejoindre le projet en contactant la Maison citoyenne au 083/68.97.48 ou par mail à l’adresse maisoncitoyenne@ciney.be.

Ce Repair Café est une initiative de la Maison citoyenne et du Service Environnement de la Ville de Ciney.