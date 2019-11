L'événement a lieu pour célébrer la sortie en DVD de la 8e et dernière saison de la série.

Afin de célébrer la sortie en DVD de la huitième et dernière saison de la série à succès Game of Thrones, Warner Home Video organise avec quelques partenaires le premier quiz officiel Game of Thrones le 30 novembre prochain. L'événement se déroulera au cœur des Grottes de Han, à cent mètres sous terre, entourés de stalactites ruisselantes, de formations rocheuses et peut-être même... de Marcheurs Blancs.

Le quiz sera animé par un fan bien connu de Game of Thrones et dont l'identité demeure secrète pour l'instant. Il se déroulera en neuf manches à travers l'univers de l'auteur, George R. R. Martin. « Certaines manches seront consacrées à des questions générales, d'autres seront thématiques ou concerneront des photos et des scènes de la série », explique t-on au Domaine de Han.

Pour tenter de participer à cet événement, les fans de Game of Thrones peuvent envoyer un mail à : whv@dayonempm.be