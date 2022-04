Une altercation entre un ramasseur de déchets intérimaire et un automobiliste a eu lieu à Bouvignes, le 18 novembre 2020. Ce dernier est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures avec la circonstance que ceux-ci ont été portés en raison de la couleur de peau de la victime.

Le prévenu reconnaît bien s’être énervé au volant de son véhicule. Il reconnaît également une "dispute de récréation", mais pas les coups, ni les insultes racistes. "J’étais derrière ce camion-poubelle et l’un des deux ramasseurs dansait et fumait une cigarette", explique le prévenu, irrité face à ce comportement en plus du fait d’être ralenti.

À partir de ce moment, les versions divergent. L’auteur des faits explique que le ramasseur de déchets est venu vers lui et a ouvert sa portière. "Je suis sorti, on s’est poussé et quand son collègue est arrivé, je suis parti." La victime dit, elle, que l’automobiliste est sorti de son véhicule et l’a frappée à plusieurs reprises tenant, au passage, des propos racistes à son encontre. "Sale noir, sale nègre, retourne dans ton pays. Tu es fait pour ramasser les crasses. D’ailleurs, tu n’es qu’une crasse", aurait-il dit. Son collègue aurait par ailleurs reçu un coup de poing en voulant s’interposer.

Quoi qu’il en soit, le comportement du prévenu interpelle la partie civile. "Ne peut-on pas faire son travail dans la bonne humeur ? Et puis, de quoi je me mêle… Mon client est arrivé de Côte d’Ivoire en 2017 après avoir galéré là-bas et avoir connu la guerre. C’est quelqu’un de solaire", regrette la partie civile.

Pour la défense, ne prendre en considération que la version de la victime et de son collègue concernant les insultes racistes présumées n’est pas suffisant pour les déclarer établies. Concernant l’altercation, une peine de travail est demandée. Le parquet de Namur demande, lui, un an avec sursis probatoire. Jugement le 24 mai.