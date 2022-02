Dans ce dossier de violences conjugales traité ce mercredi matin par le tribunal correctionnel, on retrouve selon le parquet de Namur le schéma classique de ce type d’affaire. "Ce n’est pas elle qui a dénoncé les faits mais une personne à qui elle a envoyé une photo. Elle a ensuite voulu retirer sa plainte et revenir sur sa version. Elle a aussi écrit une lettre de 15 pages dans laquelle elle indique qu’il s’agissait simplement d’une dispute qui a mal tourné, elle s’excuse et reporte la faute sur elle en disant qu’elle n’aurait pas dû provoquer son compagnon", indique la substitute Jessica Iadanza.

Les faits remontent au 28 mai 2018 à Hamois. Une altercation éclate entre le prévenu, né en 1974 et sa compagne. Régulièrement absent de la maison, il la soupçonne d’aller voir ailleurs. Lorsqu’elle reçoit un sms d’un inconnu, l’homme veut en savoir plus et finit par éclater le gsm. Avant de s’en prendre à sa femme. "Elle était défigurée. La face droite de son visage était tuméfiée. Elle peinait à ouvrir son œil. Sa bouche ne se fermait par ailleurs par correctement", ajoute le parquet de Namur. D’autres hématomes ont été constatés sur le corps de la victime qui a subi un total de 10 jours d’incapacité.

Le prévenu estime avoir réagi à une provocation. "J’ai voulu discuter avec elle à plusieurs reprises, en vain. Je ne pouvais pas quitter la maison car j’étais sous bracelet électronique. Je me suis isolé dans la chambre mais elle est venue me chercher plusieurs fois. Avant de lui porter des coups, j’en ai aussi reçu. J’ai été ouvert au crâne, elle m’a mordu et j’ai reçu un coup à l’œil."

Une explication qui ne convainc pas le ministère public. "Monsieur fait 1m85 pour 120kg. Madame fait la moitié de son poids. Je peine à croire qu’il n’y avait pas d’autres moyens." Trente mois de prison sont requis, sur opposition. Jugement le 9 mars.