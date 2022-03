La vie d’un enfant de 14 ans et de sa famille s’est brisée en une fraction de seconde, le 23 juillet 2020 à Rochefort. Ce jour-là, l’adolescent participe à des épreuves organisées par ses chefs scouts. L’une d’elles consiste à faire des "plats" dans un ruisseau. Son plongeon a pris une tournure dramatique : une sixième cervicale brisée. Il est, depuis, tétraplégique. "Son projet était de devenir cuisinier. On l’avait inscrit à l’école hôtelière de Namur. Il était plein d’ambition. Tout est parti en l’air. Il ne sait plus tenir un couteau, il ne sait plus faire pipi seul. Pour le reste, on l’accompagne du mieux qu’on peut. C’est le drame de notre vie", ajoute sa maman.

Le chef scout qui a organisé cette épreuve est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dinant pour coups et blessures involontaires et non-assistance à personne en danger. La première prévention est reconnue. Pas la deuxième. "Chacun faisait son épreuve dans son coin", commence l’intéressé. "Mais dans mes souvenirs, on s’est quand même concerté pour ne pas avoir deux fois le même jeu."

Il n’y avait que 40cm d’eau, là où le concours de plats était organisé. Une (faible) hauteur atteinte grâce à un barrage construit quelques jours plus tôt, pour que les scouts puissent se laver. C’était la canicule à cette période. Les enfants sautaient d’un ponton lui aussi distant de 40cm du niveau le plus haut de l’eau. "On avait déplacé les cailloux et on voyait le fond de l’eau", affirme le prévenu. Néanmoins, certains scouts affirmeront le contraire. L’eau était trouble.

Pour la partie civile et le parquet de Namur, c’est l’incompréhension la plus totale. Comment a-t-on pu organiser (et persister dans son maintien) un jeu aussi dangereux ? D’autant que ce chef scout n’est pas un novice. Il avait 25 ans à l’époque des faits. Il était formé et en était à sa sixième année d’animation. Pour le ministère public, cet accident était évitable. "Certains scouts ont émis des réticences sur cette épreuve. Il a répondu "arrêtez de faire les chochottes." Quatre d’entre eux se sont blessés aux genoux, à la hanche et au menton lors de sauts précédents. Enfin, un scout lui a proposé de faire ce jeu dans la Lesse, située un peu plus loin." Le parquet de Namur fustige l’attitude du prévenu, après les faits. Tête sous l’eau, la victime ne bougeait plus. "Et lui est resté dans son siège de camping en disant à d’autres scouts que ça serait bien de le secourir." L’animateur, lui, dit qu’il n’a pas pris de suite la pleine mesure de la gravité des faits. "J’ai cru à une blague mais j’ai vite vu qu’il ne réagissait pas. Un scout lui a sorti la tête de l’eau. On l’a remonté sur le ponton, d’autres chefs sont arrivés puis les secours. Moi, je suis allé chercher la pharmacie et un essuie pour lui frotter la tête."

Pour la défense, toute activité humaine comporte une part de risque. Une mauvaise chute aurait tout aussi bien pu arriver lors de la pyramide humaine, autre épreuve organisée ce jour-là. "Quel intérêt aurait-il eu de ne pas secourir un de ses animés ?", plaide la défense demandant une suspension du prononcé. Une mesure de faveur à laquelle s’oppose le parquet de Namur qui requiert une peine de travail de 80 à 100h. Jugement le 28 avril.