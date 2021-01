Un soutien à la plateforme pour un Service Citoyen pour tous a été voté à l'unanimité ce lundi soir lors du conseil communal. « Ce service a pour objectif de donner l'opportunité aux jeunes de 18 à 25 ans de réaliser des prestations de 6 mois après leurs études secondaires dans une asbl ou autres institutions telles qu'une maison de repos, un hôpital, etc. Le but ici est de soutenir politiquement et symboliquement ce service et d'en faire la promo », a indiqué la présidente du CPAS Delphine Claes

Les objectifs du Service Citoyen sont nombreux : prendre confiance en soi, se sentir utile, s'habituer à prendre un rythme et à préciser un projet d’avenir tout en s’engageant au service des autres… 80% du temps est consacré à des missions sur le terrain (mission principale, complémentaire, chantier commun). Le reste est consacré à des formations, des temps de maturation, d'orientation et d’échanges entre jeunes. Le jeune y preste 28h par semaine et bénéficie d'une indemnité de 10€/jour.

Infos : https://www.service-citoyen.be/service.html