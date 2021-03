Depuis 2019, les communes de Dinant, Anhée, Hastière, Houyet, Onhaye et Yvoir sont associées à la Fondation Cyrys, créée afin de gérer l’activité caritative et philanthropique de l’Abbaye de Leffe, et à la coopérative Corénove dans le cadre d’une opération d’accompagnement de rénovation énergétique des bâtiments privés. Cette opération, baptisée Rénov’Energie, s’adresse aux citoyens de ces six communes, propriétaires d’habitation, d’un commerce, d’une petite entreprise ou d’un immeuble à appartements qu’ils souhaiteraient rénover et isoler. "L’intérêt majeur est de proposer une approche complète et un suivi à tous les demandeurs", explique l’échevin de l’énergie de Dinant, Thierry Bodlet.

Cela commence par un diagnostic énergétique du bâtiment et une simulation financière, puis par la réalisation d’un éventuel audit et des devis par les entreprises locales sélectionnées. "Nous sommes ensuite là pour fournir les éléments d’aide à la décision finale et pour un accompagnement dans les démarches administratives", explique Daniel Comblin de Corénove. On pense notamment aux démarches pour l’octroi de primes ou d’un prêt à tempérament de 0 % par la Région wallonne.

L’opération Rénov’Energie revêt un caractère à la fois social et environnemental. Social, car elle vise à créer des emplois dans le secteur du bâtiment en essayant de travailler le plus possible avec des entreprises locales. Elle s’adresse, de plus, à tout le monde, peu importe les revenus, et vise à réduire la facture énergétique du demandeur et à lutter contre la précarité énergétique. "Or, on sait que c’est parfois compliqué pour les plus démunis", poursuit l’échevin Bodlet. Environnementale car elle vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Dans certains cas, cet accompagnement spécialisé peut faire gagner énormément d’argent au demandeur. Une Dinantaise qui est passée par Rénov-Energie a, grâce aux primes et réductions fiscales, obtenu 26.648€ sur un chantier de 45.000€. Avec, en plus, une économie d’environ 1.000€/an sur les factures de chauffage et d’électricité.

En 2019, 29 ménages ont été jusqu’au bout de l’opération Rénov-Energie dans les six communes concernées.