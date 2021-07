La dernière édition datait de 2010 et il fallait la mettre à jour. On parle ici du topo-guide mis en place par l’ASBL des SGR (Sentiers de Grande Randonnée), que les randonneurs du pays connaissent bien. On y trouve les sentiers de randonnée des différentes provinces. La nouvelle version a été présentée ce mardi 29 juin et a été mise en vente au public le lendemain. La nouveauté ? Le Géopark Famenne-Ardenne (GFA) en fait désormais partie.