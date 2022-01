"Je n’ai jamais vu un trafic de stups qui se faisait uniquement par virements bancaires", plaide Me Somers, pour la défense. Son client est poursuivi pour avoir vendu de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis, entre janvier et octobre 2017 à Hastière. Elle ne conteste pas le trafic mais plutôt son ampleur. Lorsque le prévenu est interpellé, il détient deux sachets de "poudre blanche" dans une chaussette, 700€ et trois gsm. Ceux-ci étaient, selon lui, destinés à être envoyés en Afrique. Les 700€ proviendraient de son chômage et la cocaïne était pour sa consommation personnelle. Néanmoins, la visite domiciliaire réalisée chez lui dans la foulée est positive. "Ses téléphones sont exploités. Monsieur a été en contact avec des numéros hollandais bien connus. On a trouvé un numéro de compte dans ses SMS. Il renflouait régulièrement son compte bancaire", dit le parquet de Namur. Un montant de près de 15.000€ est évoqué. "Monsieur justifie cette somme par des paris sportifs. Il jouait beaucoup, ce qui a été confirmé par la gérante de l’agence. Mais il est par contre impossible de déterminer ses gains car il n’y a pas de suivi." Un sursis probatoire est demandé. Jugement le 1er mars.