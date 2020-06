Une exposition contée et vivante sera proposée.

Après trois mois de fermeture, la Maison de la Pataphonie ouvrira à nouveaux ses portes au public dès le 1er juillet, avec un parcours adapté pour respecter la sécurité de tous dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il sera en outre proposé aux visiteurs un voyage adapté (3€), sous la forme d’une exposition contée et vivante, mise en musique par le guide Pataphon et ses étranges instruments. Ces « voyages adaptés » seront limités à 6 personnes tandis que les horaires seront adaptés afin d’organiser trois voyages sur la journée (au lieu de deux habituellement). Comme pratiquement partout, les réservations sont indispensables. Soit par téléphone au 082/21.39.39 ou par email via info@ccrd.be.

Créée en 1991 et sise dans l’une des plus vieilles maisons de Dinant (XVe et XVIe siècle), la Maison de la Pataphonie est un espace d’évasion sonore insolite, où tout objet du quotidien devient instrument de musique.