Suite au succès rencontré par Cambio, l’offre à Ciney vient encore d’être élargie. Pour rappel, Cambio, c’est un système de voitures partagées destiné aux personnes qui n’utilisent que ponctuellement la voiture, pour une heure ou pour une journée par exemple. Grâce à Cambio et à un système d’abonnement et de réservation, les utilisateurs peuvent louer une voiture en fonction de leurs besoins. Certains peuvent ainsi se passer d’un véhicule et économiser les frais qui y sont liés.

La ville indique : "Le développement de Cambio à Ciney répond clairement à un besoin des Cinaciens. Ces deux dernières années, les deux voitures existantes ont été utilisées en moyenne 9 heures par jour, alors qu’on estime l’utilisation de la voiture individuelle à seulement 1 heure par jour. C’est pourquoi, afin de répondre à la demande croissante des utilisateurs ces derniers mois, Cambio a installé ce 2 mars 2021, une 3ème voiture Cambio à la station de « Ciney-gare ». La population semble adopter un réel changement de mobilité et un intérêt certain pour le carsharing. Et le collège communal s’en réjouit. En termes de chiffres, le nombre d’utilisateurs est passé de 9 en 2009 (début de Cambio à Ciney) à 50 aujourd’hui !La 3ème voiture Cambio prend place à la gare de Ciney. Un lieu stratégique et intermodal qui permet ainsi une meilleure mobilité. L’idée est de pouvoir combiner le carsharing aux transports en commun, bus et trains à proximité. L’ajout d’une voiture partagée à cet endroit améliore davantage cette complémentarité."