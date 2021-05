L'avenir reste flou au dessus du Domaine provincial de Chevetogne depuis que les politiques ont annoncé l'obligation de réaliser des économies : réforme provinciale globale, manque de personnel, économies financières de plus de 20%, passage en régie autonome, risque de privatisation, appauvrissement,...

C'est dans ce cadre que les agents du Domaine mèneront, ce dimanche 23 mai, une action syndicale. "Au lieu de mettre un piquet de grève avec une fermeture du site, on a préféré une ouverture du site. L'entrée, normalement de 10€ à cette période, sera entièrement gratuite. On proposera aux visiteurs d'apposer sur leur véhicule l'autocollant de notre action et s'ils veulent bien, de signer notre pétition", explique le délégué syndical Fabrice Collignon. Toutes les activités traditionnelles seront ouvertes. "Pour l'action, des activités supplémentaires seront organisées : vente de pop-corn et de barbes à papa à prix coûtant, lecture de contes ou encore atelier de fabrication de masques."

Dès 10h00, toutes les équipes se mobiliseront pour accueillir les visiteurs dans un esprit convivial. Les familles et la nature seront mises à l'honneur. "Le but de cette action est de rappeler au public présent ce jour-là que le parc remplit de nombreux rôles pour le bien-être de la population et de mobiliser les visiteurs, aux côtés du personnel, pour la défense de notre parc à tous, destiné aux familles."