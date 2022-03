Dix-huit mois de prison ferme ont été requis, ce jeudi matin par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre d’une aide ménagère peu scrupuleuse.

Cette femme a commis quatre vols domestiques au domicile de particuliers chez qui elle travaillait, entre mars 2018 et septembre 2020, dans les communes de Dinant, Yvoir et Namur. Des bijoux, de l’argent, un appareil photo et un objectif ainsi qu’une caméra ont notamment été volés. "Le nombre de plaintes déposées à son encontre a déclenché les premières suspicions. Mais il est toujours difficile de prouver la culpabilité de quelqu’un lorsqu’il s’agit de vols domestiques", indique le parquet de Namur.

Heureusement, les voleurs ne sont parfois pas bien malins. Dans le cas présent, l’aide ménagère a revendu le butin de trois des quatre vols au Cash Converter de Jambes. Celle-ci s’est par ailleurs soumise à une visite domiciliaire consentie et d’autres objets volés ont été retrouvés chez elles. Elle avait également été filmée par une caméra discrète, installée par l’une des victimes. Le jugement sera rendu le 28 avril.