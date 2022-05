Cette balade familiale à vélo de 9 km, emmenée par Freddy Tougaux et Pierre Aucaigne, est ponctuée d’arrêts funs ! Du théâtre de rue, du rire et de la musique, de la magie et à l’arrivée deux stand-up comedy-show. Une ambiance joyeuse et festive est au programme ! Le Pays de Famenne a imaginé un parcours facile, au fil du balisage points-nœuds. Un ravitaillement avec des produits du terroir, concocté par l’ASBL Relais, ravira également vos papilles.

Date : Samedi 21 mai 2022 Lieu : Rochefort Horaire : 15h et 15h30 : Départs groupés du Village du Rire (Rue de Behogne, 5 – 5580 Rochefort). 18h : Stand up Comedy Show Jusqu’à 20h : Animation musicale, Bar et Foodtruck Prix : Préventes (en ligne) ou tickets sur place. Adulte : 5€ - 8€ | Enfant (de 4 à 17 ans) : 3€ - 5€ Famille (2 adultes et leurs enfants) : 15€ - 20€ Le prix comprend l’accès à la balade et à ses animations et 1 jeton boisson/pers. pour le ravitaillement (à l’arrêt 2).

"La Balade du Rire à Vélo n’a pas pu s’organiser en 2020 en raison de la situation sanitaire, l’ASBL Pays de Famenne est heureuse de pouvoir enfin mettre sur pied cet événement de grande convivialité (tant attendue). Le rendez-vous est donné, et que ça roule !", indiquent les organisateurs.

Infos et Réservations via : www.famenne-a-velo.be.