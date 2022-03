Une brebis faisant partie d’un élevage à Ciney a été tuée par un loup, il y a un peu plus d’un mois, rapportent nos confrères de MaTélé. Lorsque l'agricultrice a découvert la carcasse, une partie du cou et de la cuisse étaient déchiquetées. Des traces de morsures ont été remarquées au niveau de la gorge et un début d'ouverture de la cage thoracique a été constaté.

Un expert de la Région wallonne s’est rendu sur place pour réaliser des analyses. Toujours d’après MaTélé, les échantillons de salive prélevés sur la carcasse ont confirmé que cette attaque était bien celle d’un loup, solitaire en pleine migration.