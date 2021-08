Depuis le 1er janvier, jusqu'au 3 octobre, la Maison du patrimoine médiéval mosan (MPMM) de Bouvignes accueille l'exposition « L’âge de la bière ». L’occasion de vous laisser conter l'histoire de ce breuvage, de ses origines lointaines à nos jours. L'expo met notamment en avant l’éclosion de brasseries tant monastiques que laïques au Moyen Age, la métamorphose du brassage aux 19e et 20e sous l’effet des avancées techniques et scientifiques, les comptabilités, la législation, les plans et descriptions de brasseries, l’iconographie, les traités de brassage ou encore les recettes d'époque, etc.

Dans ce cadre, la MPMM organise ce vendredi 6 août une conférence sur le thème de la bière : « La bière dans les abbayes. Une histoire revisitée ». Celle-ci sera donnée par Michel Dubuisson, historien et directeur adjoint de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville. « Une belle occasion d'aller bien au-delà du cliché du moine, amateur de bière et avec un certain embonpoint, pour découvrir le rôle majeur des abbayes de nos régions dans la fabrication de la bière au fil des siècles », indique la MPMM.

Infos : 4€/pers ; de 18h00 à 19h30 ; Réservation souhaitée au 082/22 36 16 ou via le site www.mpmm.be