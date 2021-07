A 16 heures se déroulera la première édition de La course de garçons de café. Deux courses seront organisées : une première verra s’affronter les professionnels de l’Horeca locaux (grand intérêt de ceux-ci – surprise à venir!) ; ensuite une course tout public avec inscription le jour J. Le parcours et ses obstacles seront tenus secrets jusqu’au jour J et seront uniques (une année = un parcours). La participation est gratuite et le nombre limité pour cette première édition. Plusieurs récompenses seront à remporter. Comme à son habitude à la tombée de la nuit, un feu d’artifice sera tiré du pont Charles de Gaule afin de clôturer ce jour de fête nationale. Info : lesbaignoires@gmail.com

Le 21 juillet à Dinant, c’est une institution ! En 2020, suite au COVID-19, il a été (trop) calme… En 2021, année de renouveau suite au changement d’organisateurs, la journée débutera par la traditionnelle brocante organisée en bord de Meuse (rives gauche et droite) et sur la place Patenier. La Ville organisera également diverses animations (Te Deum, remerciements, pièce de théâtre, …).