Six personnes sont poursuivies. Plus de 1.600 plants ont été cultivés.

Ils sont six à être poursuivis devant le tribunal correctionnel de Dinant pour un important trafic de cannabis commis entre juin 2012 et avril 2014 à Dinant. Quatre d’entre eux étaient présents ce mardi matin pour se défendre.

Parmi les prévenus : un entrepreneur parisien qui possède deux biens immobiliers à Dinant. Une maison rue Ariste Caussin, une autre rue de la Barque. Lorsqu’il est un jour revenu en bord de Meuse, il n'a pu que constater que des scellés de police se trouvaient sur la porte d’entrée d’une de ses habitations. Il s’est alors rendu au commissariat où on lui a renseigné que des cultures de cannabis avaient été démantelées. On parle de 1.620 plants dans les deux habitations sur toute la période infractionnelle. Poursuivi pour avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, l’entrepreneur dit n’être en rien impliqué là-dedans.

Les autres prévenus sont tous originaires de l’Est de l’Europe. Parmi eux, celui qui est considéré comme la tête pensante du trafic. Absent à l’audience, il est détenu au Kosovo pour... stupéfiants. Un autre prévenu est lui aussi suspecté d’avoir pleinement participé à cette culture. « Je reconnais avoir amené du terreau, c’est tout », a-t-il indiqué précisant qu’il ne savait pas à quoi il allait servir. Mais le parquet de Namur le soupçonne également de s’être occupé de toute l’installation destinée à cultiver les plants. Son épouse et son fils sont aussi poursuivis. Car chez la première, un peu moins de 15.000euros ont été retrouvés. De l’argent en liquide pour une voiture dira-t-elle. Quant au fils, on lui reproche d’avoir conduit une fois son père à Dinant. Dans ce dossier, deux autres personnes absentes à l’audience sont poursuivies : un jardinier que les Dinantais voyaient souvent effectuer les trajets à vélo entre les deux sites et un dernier prévenu au rôle un peu plus obscur

Si des constats ont été effectués, peu d’éléments permettent de dire que les prévenus présents ont bel et bien participé à cette culture et ce trafic de cannabis. Qui plus est ancien.

Le tribunal devra sans doute tenir compte du dépassement du délai raisonnable. Jugement le 17 mars.