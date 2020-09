La Ville de Ciney a décidé de relancer un budget participatif pour cette année 2020. A nouveau, elle souhaite offrir à ses citoyens et associations la possibilité d’exprimer ses besoins et envies et met à disposition une partie du budget communal pour concrétiser ces initiatives. En 2019, 4 projets ont été retenus et sont en phase de concrétisation : la pose d’une passerelle au-dessus de l’Ywoigne sur un parcours de balade à Chevetogne, l’installation de photos anciennes dans Ciney, la mise en place de composteurs collectifs à Ciney et la création d’une zone « verte » à Haid.

Des citoyens, citoyennes, collectifs ou asbl peuvent soumettre un projet pour rendre notre commune plus conviviale et agréable. Une somme de 50 000 euros est ainsi disponible pour soutenir des projets participatifs et collaboratifs. Tout citoyen de plus de 18 ans (démontrant d’un lien avec notre commune : domicile, lieu de travail, lieu de loisirs, etc.) a la possibilité de proposer une idée. Les associations de fait et les associations reconnues (ASBL) peuvent également soumettre un projet.

Le budget participatif porte sur le territoire de l’entité de Ciney, sur le domaine public propre de la commune. La réalisation concrète des idées proposées se situera donc exclusivement dans le périmètre géographique de la commune. Les projets doivent être déposés avant le 15 octobre prochain.

Infos : https://www.flui.city/ciney/news?lang=fr