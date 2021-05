A Ciney, comme ailleurs, le commerce vit une période particulièrement compliquée. Comment redresser la situation ? Comment ramener des clients dans les magasins, et des commerçants dans les 60 cellules vides que compte Ciney mais aussi dans les villages ?

La Ville de Ciney, consciente de cette problématique, prend les choses en mains et espère pouvoir répondre à ces questions, avec la participation des citoyens. En effet, grâce au soutien financier de la Province de Namur, UCM (Union des Classes Moyennes) en collaboration avec l’AMCV (Association du Management du Centre-Ville, bureau spécialisé et leader européen en gestion du centre-ville) va réaliser une étude commerciale sur tout le territoire de Ciney-Ville, Biron y compris….

"Cette enquête a pour but d’identifier le comportement et les attentes des consommateurs afin d’établir un diagnostic de la situation pour pouvoir ensuite faire naître des pistes d’action", indique Anne Pirson, échevine du commerce.

"Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas les commerces et/ou établissements HoReCa du centre-ville de Ciney ? De manière générale, comment jugez-vous le centre-ville de Ciney au niveau propreté, parking,… ? Où avez-vous effectué vos derniers achats "vêtements" ? Marche, Namur, Ciney,… ? ". C’est le type de questions posées dans cette enquête en ligne. Les Cinaciens, mais également les citoyens des communes avoisinantes sont invités à y répondre. L’objectif de ce diagnostic est de comprendre pour quelles raisons les clients font, ou ne font pas, leurs achats à Ciney.

L’enquête en ligne débutera le mercredi 2 juin, elle devrait durer un mois. Le questionnaire permet de prendre en compte les idées et remarques de chacun des répondants dans une dynamique participative. Rendez-vous sur la page Facebook Ville de Ciney et le site Internet www.ciney.be ou en cliquant sur le lien suivant http://bit.ly/Enquête-Ciney pour y répondre. Cela ne prend que quelques minutes. La Ville de Ciney invite les citoyens et les clients cinaciens à répondre à cette enquête qui débouchera sur un diagnostic commercial et des pistes d’action afin de dynamiser Ciney.

JVE