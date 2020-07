Depuis le 20 juillet dernier, le centre culturel de Ciney accueille une exposition patrimoniale sur la Seconde Guerre mondiale. Comment a-t-elle été vécue à Ciney ou dans les villages de l’entité ? Si Ciney a été relativement épargnée des bombardements et zones de combat pendant le conflit, la population n'a pas moins subi les conséquences inhérentes à cette guerre qui a laissé des traces comme ailleurs : morts, occupation, réquisitions, arrestations, déportations économiques, rationnement de nourriture, méfiance ou élans de solidarité.

Cette exposition didactique croise la Grande Histoire avec des documents et témoignages de la région de Ciney. L'exposition sera présente sur entrée libre jusqu'au 3 octobre 2020 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 en juillet et août. (Jusque 17h00 en septembre et octobre.) sauf les jours fériés et du 1er au 10 août. Inscriptions obligatoires afin de respecter le principe de distanciation (083 21 65 65 ou sur culture@ciney.be).