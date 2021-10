Les 8-9-10, 15-16-17 et 22-23-24 octobre de 10 à 17h à la Maison du Village de Han-sur-Lesse (24, rue Joseph Lamotte), découvrez Celebrating Earth, une exposition durant laquelle le Géoparc mondial UNESCO Famenne-Ardenne fera découvrir son patrimoine géologique, historique, culturel et naturel d’exception. Une occasion de plonger à la découverte de l’archéologie subaquatique, d’observer une faune et une flore uniques, de s’imprégner d’une histoire ou d’un folklore, d’en apprendre plus sur le patrimoine naturel et culturel

Un Géoparc est un territoire labellisé par l’UNESCO pour sa valeur géologique internationale. L'UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne associe les communes de Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin et Wellin.

Il repose sur les vallées de trois rivières (la Lesse, la Lomme, l’Ourthe) qui présentent un potentiel géologique largement valorisé à des fins touristiques et scientifiques, parmi lesquelles : des grottes et des sites karstiques exceptionnels uniques à l’échelle européenne; des sites d’intérêts scientifiques étudiés depuis de nombreuses années,…de nombreuses initiatives locales valorisant le patrimoine naturel; des roches constituées de carbonates caractéristiques de paléo-climats et de paléo-environnements; des paysages dont la géomorphologie reflète directement la nature du sol; des sols permettant le développement d’une large biodiversité; un patrimoine bâti riche de matériaux diversifiés qui trouve son origine dans notre environnement. La « Calestienne » est le fil conducteur du Geopark Famenne-Ardenne. La région, comprise dans les bassins de la Lesse, de la Lomme et de l’Ourthe, est l’une des plus riches de Belgique et d’Europe en phénomènes karstiques.

Ouverture de l’exposition les 8-9-10, 15-16-17 et 22-23-24 octobre de 10 à 17h. Adresse : Maison du Village de Han-sur-Lesse (24, rue Joseph Lamotte). Accès gratuit.