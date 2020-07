Le 16 août prochain, l'archéoparc de Malagne (Rochefort), mettra ses jardins à l'honneur. Embarquez pour un voyage insolite dans les plus beaux jardins d’inspiration antique de Belgique !

Au fil d’une visite à deux voix, découvrez les quelques 300 plantes des jardins de Malagne : plantes tinctoriales, médicinales, brassicoles ou légumes anciens, techniques horticoles et travail de la terre, ... Assistez à une expérimentation archéologique unique dans le monde : la récolte d’épeautre grâce au vallus, la moissonneuse gallo-romaine ! Dans le cadre du projet Interreg « Vallus », suivez la mise en pratique d’une nouvelle expérience, pour la première fois en public. Découvrez comment nos ancêtres produisaient de la cervoise dans la toute nouvelle brasserie expérimentale et, participez à la cuisson du pain romain dans le four en torchis !



Une animatrice de l’association Gamedella proposera l'activité "semis de plantes". Grâce aux ateliers Du Busson, vous aurez l'occasion de vous initier au land art, tendance d'art contemporaine invitant à utiliser la nature comme oeuvre d'art. En partenariat avec le Festival International du Rire de Rochefort, un artiste belge investira les plus beaux coins du domaine ! Le magicien et ventriloque Jacques Albert, vous entraînera dans une aventure sensorielle où se mêleront harmonieusement rires et émotions !



La fête des jardins est l’occasion rêvée de créer des liens entre le monde d’hier et d'aujourd’hui, et de re-découvrir la villa gallo-romaine et son environnement naturel ! Les réservations en ligne sont vivement recommandées et prioritaires, réservez dès à présent votre ticket d'entrée !



www.malagne.be